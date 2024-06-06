مقتل شخص وإصابة العشرات باصطدام قطاري "ترام" شرقي روسيا

(CNN) -- لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 90 بعد تصادم قطاري "ترام" في منطقة سيبيريا شرقي روسيا صباح الخميس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس"، نقلاً عن السلطات الإقليمية.

ووقع الحادث في مدينة كيميروفو والتي تبعد عن العاصمة موسكو أكثر من 3 آلاف كم، عند الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي تقريبا.

وأفادت تاس أن القطارين كانا يسيران في نفس الاتجاه واصطدما على طريق سريع بالقرب من جسر.

ومن بين المصابين الـ 90، تم نقل 78 شخصًا إلى المستشفى، بحسب "تاس".

وقال عمدة المدينة دميتري أنيسيموف في منشور على "تليغرام": "سنلتقي بأقارب المتوفى، وسنقدم الدعم الكامل للعائلة، إما بالنسبة لحالة المرضى المتبقين في المستشفى، فلا تثير قلق الأطباء".

وتابع أنيسيموف: "لا حاجة للتبرع بالدم، فقد تم نقل 11 شخصًا للعلاج الخارجي (الذي لا يستدعي الإدخال إلى المستشفى)".

لم يُعرف سبب الاصطدام بعد وتجري السلطات تحقيقا في الملابسات من قبل مكتب المدعي العام في منطقة كيميروفو، حسبما أفادت "تاس".