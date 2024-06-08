ظهور"نادر" لابنتي بوتين في منتدى اقتصادي

(CNN)-- شهد المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ بروسيا ظهور نادر لابنتي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا.

وفورونتسوفا وتيخونوفا، اللتان يُعتقد أنهما في منتصف الثلاثينيات من العمر، هما ابنتا بوتين من زوجته السابقة ليودميلا، التي طلقها في عام 2013 بعد ما يقرب من 30 عاما من الزواج.

وقال بوتين إن ابنتيه تعملان في مجالي العلوم والتعليم، وإن لديه أحفادا، لكنه لم يؤكد أسمائهم مطلقا.

وحضرتا منتدى سانت بطرسبرغ في الماضي، لكن الابنة الصغرى، تيخونوفا، كانت فقط المتحدثة، وفقا للموقع الروسي المستقل "نوفايا غازيتا أوروبا".

وظهرت تيخونوفا، وهي مديرة تنفيذية في مجال التكنولوجيا، الخميس في ندوة حول ضمان "السيادة التكنولوجية" للمجمع الصناعي العسكري، وتم إدراجها في قائمة المتحدثين في المنتدى بصفتها المدير العام للمؤسسة الوطنية للتنمية الفكرية (NIDF).

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وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تيخونوفا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب عملها في دعم وزارة الدفاع الروسية.

وأدار الندوة مقدم البرامج التليفزيونية ورجل الدعاية البارز لبوتين فلاديمير سولوفييف.

وتحدثت في كلمتها في المنتدى عن الابتكار والقضاء على استيراد التقنيات المتعلقة بالمجالين المدني والعسكري.

وتحدثت الابنة الكبرى، ماريا فورونتسوفا، في ندوة الجمعة حول الابتكارات في مجال التكنولوجيا الحيوية والإنتاج الحيوي.

وتم إدراج فورونتسوفا، أخصائية الغدد الصماء، كعضو في الجمعية الروسية لتعزيز العلوم.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فورونتسوفا.

ويعتقد المحللون أن بعض ثروة بوتين قد تكون مخبأة في الحسابات المصرفية لأفراد الأسرة.

وقالت مؤسسة مكافحة الفساد التابعة لزعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني في يناير/ كانون الثاني، إنه وفقا لتحقيقاتها، حققت فورونتسوفا أكثر من 10 ملايين دولار بين عامي 2019 و2022 كموظفة في شركة طبية.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.