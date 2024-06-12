(CNN)-- ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الأربعاء، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون بعث برسالة تهنئة، الثلاثاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة العيد الوطني لروسيا.

وقال كيم جونغ أون في الرسالة: "بمناسبة يوم روسيا، فإنني، نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والشعب الكوري بأكمله، أرسل التهاني الحارة والتحيات لكم ومن خلالكم إلى الحكومة والشعب الروسي الصديق"، وفقا لصحيفة رودونغ سينمون.

وأضاف: "شعبنا يقدم الدعم والتضامن الكاملين للعمل الناجح الذي يقوم به الجيش والشعب الروسي الذي يسعى بثقة من أجل العدالة والحقيقة".

وأكد كيم على أن "العلاقات الودية والتعاونية التي تم الارتقاء بها لتكون علاقة استراتيجية بعد القمة الثنائية في سبتمبر/ أيلول الماضي، تتعزز وتتطور باستمرار إلى مستوى أعلى".

وأضاف أن "العلاقات الهادفة والوثيقة التي ستستمر في المستقبل ستساهم بشكل فعال في تحقيق السلام والاستقرار العالميين والعدالة الدولية الحقيقية".