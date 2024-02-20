كوريا الشمالية تكشف عن"هدية" تلقها كيم جونغ أون من بوتين

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(CNN)--  ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الثلاثاء، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى مؤخرا "هدية" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يؤكد على"العلاقة القوية بين البلدين".

 وقالت الوكالة إن كيم "حصل على سيارة مصنعة في روسيا لاستخدامه الشخصي، ونقلت إلى (المسؤول العسكري البارز) باك جونغ تشون وكيم يو جونغ (شقيقة زعيم البلاد) من قبل الوفد الروسي، في 18 فبراير/شباط"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وأضافت وكالة الأنباء المركزية أن "كيم يو جونغ نقلت بلطف شكر كيم جونغ أون لبوتين إلى الجانب الروسي، قائلة إن الهدية بمثابة دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

يذكر أن خلال زيارة كيم إلى روسيا لعقد قمة مع بوتين في سبتمبر/ أيلول، أظهر الزعيم الروسي لكيم سيارته الليموزين التي صنعتها شركة "أوروس" المصنعة للسيارات الروسية الفاخرة.

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