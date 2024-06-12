(CNN) -- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد لحملته الانتخابية، الأربعاء، إن قراره بالدعوة لانتخابات مبكرة، كان الطريقة الأمثل لمنع اليمين المتطرف من تولي الرئاسة عام 2027.

وصرّح ماكرون قائلا: "لا أريد أن أعطي المفاتيح لليمين المتطرف في عام 2027".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن عدم الدعوة لإجراء انتخابات بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، وتغلبه على كتلة ماكرون التي جاءت في المركز الثاني، سيكون خطئاً ديموقراطياً.

وأضاف ماكرون: "إنه كان يمكن أن يكون من الخطر أن يقال: هناك غضب لكننا لا نفعل شيء حياله".

كما ركز الرئيس الفرنسي في خطابه على الدفاع عن مدة وجوده في السلطة، بل وهاجم الأحزاب اليمينية واليسارية على حد سواء لتحالفها مع الأطراف السياسية المتطرفة.

وفي تعليقه على الهزيمة المحتملة أمام اليمين المتطرف، قال الرئيس الفرنسي إن "اتباع سلوك انهزامي" سيؤدي إلى فوز اليمين المتطرف.

ووصف ماكرون الاقتراحات التي تلمح إلى أنه قد يستقيل من منصب الرئاسة عقب الانتخابات المبكرة بـ"الأمر السخيف"، مكررًا تعليقات أدلى بها الثلاثاء.

ولم يقترح العديد من السياسات الجديدة، ولكنه اقترح حظر الهواتف للأطفال دون سن 11 عامًا لمكافحة الإدمان على النظر إلى الشاشات، وزيادة "سلطة الدولة" في المجتمع للدفاع عن القيم الجمهورية في الحياة اليومية.