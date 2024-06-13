"ركزوا على يدي بايدن".. فيديو للرئيس الأمريكي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن ونائبه، كامالا هاريس بصورة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأبرز النشطاء جملة في محتواها المجمل طلب التركيز على حركة يدي الرئيس الأمريكي خلال فعاليات كان جميع من بجانبه يلوحون ويشيرون إلا أنهما ظلتا جامدتين.

وجاء مقطع الفيديو المتداول خلال حضور بايدن وهاريس حفل Juneteenth في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في 10 يونيو 2024 في واشنطن العاصمة.

وكان بايدن قد وقّع في العام 2021 على تشريع يقضي بجعل يوم Juneteenth عطلة فيدرالية، لإحياء ذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة.