"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يستمع" إليه.

وأضاف بايدن، في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية، أن إسرائيل في رأيه لم تدخل مدينة رفح "بكامل قوتها" مما يدل على أن نتنياهو يستمع إليه.

وذكر: "أعتقد أنه يستمع إلي، لم يفعلوا ذلك، كانوا سيذهبون إلى روسيا، إلى رفح، ويغزوون رفح بأكملها، ويدخلون المدينة، ويتحركون بكامل قوتهم، ولم يفعلوا ذلك"، حيث قال في البداية "روسيا" قبل أن يصحح نفسه.

وتابع الرئيس الأمريكي: "ما فعلوه هو أنهم وافقوا على اتفاق مهم، إذا قبلته حماس بالفعل، وهو مدعوم من مصر والسعودية ومن العالم العربي بأكمله تقريبا، سنرى أن هذا وقت صعب للغاية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان نتنياهو يدعم اتفاق وقف إطلاق النار المطروح حاليا على الطاولة، قال بايدن إن الزعيم الإسرائيلي "قال علنا ​​إنه يدعمه"، قبل أن يضيف "علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأضاف بايدن: "لقد قال ذلك علانية، وأصدقاؤنا الأوروبيون مهتمون بهذا الأمر، يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن منذ أيام، أن إسرائيل عرضت "مقترحا جديدا شاملا" يوفر "خارطة طريق" لوقف إطلاق النار في الصراع مع "حماس" في غزة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

وقال بايدن إن المقترح قد نقلته قطر إلى "حماس"، وإن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع وتتضمن "وقف إطلاق النار الكامل مع انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بما في ذلك النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين".