(CNN)-- حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الغرب من أنه يقترب من "نقطة اللاعودة"، وقال إن البحث عن هزيمة استراتيجية لروسيا قد "يتحول إلى مأساة".

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، الجمعة: "لقد اقتربنا بشكل غير مقبول من نقطة اللاعودة"، وعزا "الحالة الخطيرة للغاية" للشؤون العالمية حاليا إلى "أنانية وغطرسة الدول الغربية".

وحذر بوتين قائلا: "الدعوات إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة النووية، تظهر مدى المغامرة المتطرفة التي يتسم بها السياسيون الغربيون".

وأضاف الرئيس الروسي: "أنهم إما لا يفهمون حجم التهديد الذي يخلقونه بأنفسهم، أو أنهم ببساطة مهووسون بالإيمان بإفلاتهم من العقاب وبتميزهم. وكلاهما يمكن أن يتحول إلى مأساة".