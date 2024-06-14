(CNN)-- أعلن زعيم حزب التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب إفريقيا، أن الأحزاب المتنافسة في حكومة البلاد وافقت على تشكيل ائتلاف متعدد الأحزاب، الجمعة.

وقال زعيم التحالف الديمقراطي، جون ستينهويزن في بيان من كيب تاون، الجمعة: "بعد أسبوعين من المفاوضات الشاملة التي انتهت بعد جلسة البرلمان اليوم فقط، توصل حزب التحالف الديمقراطي إلى اتفاق بشأن بيان النوايا لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأوضح ستينهويزن في بيانه أن الأحزاب المعنية تشمل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وحزب الحرية إنكاثا، والتحالف الديمقراطي.

وقال ستينهويزن: "اليوم، 14 يونيو 2024، سيسجل في سجلات التاريخ باعتباره بداية فصل جديد لبلدنا الحبيب".

ويُنظر إلى التحالف الديمقراطي، وهو حزب وسطي مؤيد للأنشطة التجارية على نطاق واسع، على أنه المعارضة الرسمية للمؤتمر الوطني الإفريقي، وكان ينتقد المؤتمر الوطني الإفريقي بشدة منذ سنوات.

وأردف ستينهويزن: "من الصعب المبالغة في مدى أهمية هذه اللحظة بالنسبة للتحالف الديمقراطي"، وأضاف أن الحزب "سيحكم جمهورية جنوب إفريقيا بروح من الوحدة والتعاون".

وأكد زعيم التحالف الديمقراطي أنه "بفضل 3.5 مليون شخص صوتوا لنا، لن يكون التحالف الديمقراطي مجرد حزب معارضة على المستوى الوطني. وبدلا من ذلك، أصبح التحالف الديمقراطي حاليا ثاني أكبر حزب داخل حكومة وطنية متعددة الأحزاب".

ولم يتمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات جنوب إفريقيا الشهر الماضي. وانخفض مستوى الدعم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى 40.1%، وهو تراجع كبير مقارنة بـ57.5% التي حققها في الانتخابات الأخيرة عام 2019. وحصد حزب التحالف الديمقراطي على 21.8% من الأصوات.

ونال حزب uMkhonto weSizwe (MK)، الذي شكله حديثا رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، على ما يقرب من 14.59% من الأصوات. كما نال حزب مقاتلو الحرية الاقتصادية (EFF) من أقصى اليسار والذي انشق عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، على ما يقرب من 10%.

يأتي هذا الإعلان بعد أن قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي فيكيلي مبالولا، خلال مؤتمر صحفي في كيب تاون، الخميس، إن الحزب حقق "اختراقا" مع الأحزاب السياسية في مفاوضات تشكيل الائتلاف.