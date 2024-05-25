تحليل من إعداد عباس اللواتي، محرر نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- لقد كان شهرا مضطربا بالنسبة لإسرائيل، لم يسبق أن تعرضت الدولة اليهودية لمثل هذا الضغط الدولي المكثف والمستمر من جبهات متعددة بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

فقد انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إلى صفوف زعماء العالم الذين يوصفون بالمنبوذين دوليا عندما أصبح هدفا للمحكمة الجنائية الدولية، التي يسعى المدعي العام فيها كريم خان إلى إصدار مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطلبت المحكمة في السابق إصدار أوامر قضائية ضد أمثال الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية المثيرة للجدل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قائلة إن الوضع الإنساني هناك "كارثي" ومن المتوقع أن "يتفاقم أكثر".

وبعد مرور 7 أشهر على هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، فشلت الحرب الانتقامية التي شنتها إسرائيل في تحقيق أهدافها.

ولا يزال كبار قادة "حماس" طلقاء، ولا يزال 125 رهينة محتجزين في القطاع، وغزة الآن في حالة خراب، ومات أكثر من 35 ألف فلسطيني خلال الهجوم الإسرائيلي.

وتتصاعد الضغوط على إسرائيل لحملها على إنهاء الحرب من كافة الجهات: الجامعات الأمريكية، والمحاكم الدولية، والمشاهير الأمريكيين، وحلفاء إسرائيل الغربيين، وحتى عائلات الرهائن الإسرائيليين.

لكن أهم الضغوط قد يكون الإجراء القانوني والدبلوماسي الذي تم اتخاذه ضد إسرائيل هذا الشهر.

ويسعى المسؤولون الإسرائيليون جاهدين لاحتواء التداعيات، واتهموا منتقديهم بمعاداة السامية وتعهدوا بعدم التراجع في مواجهة الضغوط الدولية.

وأعلن نتنياهو في خطاب ناري ألقاه في حفل افتتاح يوم ذكرى المحرقة هذا الشهر: "حتى لو اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فسنقف وحدنا، وسنواصل ضرب أعداءنا بقوة حتى النصر".

الدولة الفلسطينية

لسنوات، عارض المسؤولون الإسرائيليون الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تمكين الفلسطينيين من تقديم إسرائيل إلى المحاكم الدولية وإضعاف موقفها في مفاوضات السلام المستقبلية.

ولذلك فشل الفلسطينيون في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بسبب اعتراضات الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل والمدافع الرئيسي عنها على الساحة العالمية.

ومع ذلك، أظهر التصويت غير الملزم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو دعمًا دوليا ساحقا لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مما ترك الولايات المتحدة وعدد قليل من حلفاء إسرائيل في عزلة.

وتصر إسرائيل والولايات المتحدة على أن الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تنشأ إلا من خلال تسوية تفاوضية.

ولكن مع استمرار إسرائيل في رفض احتمالات الاستقلال الفلسطيني، اختارت بعض الدول التصرف بشكل مستقل.

وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج هذا الأسبوع عن خطط للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، قائلين إنهم يأملون أن تؤدي هذه الخطوة إلى حث الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز في مقطع فيديو نشرته على منصة إكس (تويتر سابقا): ""نحن نعيش في وقت من تاريخ العالم حيث يعتبر القيام بالحد الأدنى أمرًا بطوليًا وغير كاف لهذا السبب لا يمكننا التوقف"، وأضافت: "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، مستخدمة شعار احتجاجي مؤيد للفلسطينيين تقول إسرائيل إنه يدعو إلى تدميرها، وهي تهمة يرفضها أولئك الذين يستخدمونها.

وأثارت هذه الخطوة إدانة سريعة من إسرائيل، التي استدعت سفراءها من الدول الثلاث.

وبصرف النظر عن الجهود الدولية لإنهاء الحرب، يتعرض نتنياهو أيضا لضغوط شديدة محليا للتوصل إلى اتفاق مع "حماس" لإعادة الرهائن.

ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار للرهائن، يضغط أقارب الأسرى على رئيس الوزراء للعودة إلى المفاوضات.

وهذا الأسبوع، نشرت عائلات المجندات الإسرائيليات السبع اللاتي أسرتهن "حماس" لقطات مصورة لاختطافهن لزيادة الضغط على الحكومة لتأمين إطلاق سراحهن.

لكن كانت هناك دلائل على احتمال استئناف المحادثات.

فقد وجهت حكومة الحرب الإسرائيلية، الخميس، فريق التفاوض إلى استئناف المحادثات، دون أن تحدد متى ستعقد، وسافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى أوروبا لمحاولة إعادة الصفقة إلى مسارها الصحيح، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN. مضيفًا أن الإسرائيليين "منخرطون للغاية".

مأزق لحلفاء إسرائيل

وأدى ذلك إلى حدوث صدع بين حلفاء إسرائيل الغربيين وتحالف متزايد من دول الجنوب العالمي التي تمتد من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والتي تطالب بصوت عال بشكل متزايد بمحاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة.

وفي قضية حديثة أمام محكمة العدل الدولية، اضطرت ألمانيا للدفاع عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل ضد مزاعم "تسهيل الإبادة الجماعية" التي رفعتها نيكاراغوا.

ورغم الضغوط، رفضت المحكمة طلب الوقف الفوري لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، أدى القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت إلى إحداث انقسام بين حلفاء إسرائيل الغربيين.

وفي مقابلة مع كريستيان أمانبور على شبكة CNN، روى كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محادثة مع أحد كبار القادة الذي قال إن "هذه المحكمة مبنية من أجل إفريقيا وللبلطجية مثل بوتين"، وهو ما يسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بالإجراءات القانونية الدولية.

وفي حين نددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بهذه الخطوة، أكدت دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا ودول أخرى استقلال المحكمة ولم تستبعد إمكانية اعتقال مسؤولين إسرائيليين إذا دخلوا أراضيها بعد صدور مذكرة قضائية.

وتسعى المحكمة أيضًا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من كبار قيادات "حماس": إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف.

ولا تزال لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية تتداول بشأن إصدار هذه المذكرات.

وكانت الاستجابة لطلب مذكرة التوقيف شرسة بشكل خاص في الكونغرس الأمريكي، حيث تجري الآن جهود بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وربما بما في ذلك فرض عقوبات.

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العمل مع الكونغرس بشأن تشريع لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي قاد الجهود ضد المحكمة الجنائية الدولية في الكونغرس، أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع: "إذا فعلوا ذلك بإسرائيل، فسنكون نحن التاليين"، وهو تذكير بأنه مهما كان حجم الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل، لا يزال لديها صديق واحد قوي جدا.