أول تعليق لكوبا على وجود غواصة أمريكية في خليج غوانتانامو

(CNN) -- قال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو دومينغيز، الجمعة، إن بلاده تعترض على تواجد غواصة أمريكية في خليج غوانتانامو.

وأضاف دي كوسيو دومينغيز للتلفزيون الكوبي الحكومي: "كنا على علم بوجودها لأنه وفقا للإجراءات التي اتبعناها منذ سنوات، أبلغتنا الولايات المتحدة مسبقا".

وتابع: "لكن من الواضح أننا لا نحب وجود هذه الغواصة على أراضينا والعبور عبر مياهنا، لأنها تابعة لقوة تنتهج سياسة معادية لكوبا".

وذكر أن "زيارات القوات البحرية إلى بلد ما عادة ما تكون نتيجة دعوة، وهذا ليس هو الحال، والشيء المهم الذي يجب أن نتذكره هو الطبيعة غير القانونية وغير المقبولة لاحتلال قوة أجنبية لجزء من أراضينا ضد إرادة الشعب الكوبي، هذا احتلال عسكري غير شرعي وهذا ما يصنع الفارق".

يذكر أن الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس هيلينا" ظهرت في خليج غوانتانامو بكوبا، بعد يوم من وصول سفن حربية وغواصة روسية إلى هافانا لإجراء تدريبات مع الدولة الجزيرة الحليفة لروسيا.

ويعتبر هذا أكبر استعراض للقوة من قبل الروس مع حلفائهم في الحرب الباردة، منذ سنوات عديدة.

وفي بيان نُشر على منصة أكس (تويتر سابقا)، قالت القيادة الجنوبية بالجيش الأمريكي إن "الغواصة الهجومية السريعة موجودة في خليج غوانتانامو بكوبا كجزء من زيارة روتينية للميناء أثناء عبورها المنطقة الجغرافية لمسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية خلال مهمتها لحماية الأمن البحري العالمي والدفاع الوطني".

ورغم وجود الأسطول الروسي على بعد 90 ميلا من ساحل فلوريدا، فقد أكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) مجددا أن وجود الأسطول الروسي لا يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ: "لقد كنا نتتبع خطط الروس لهذا الغرض، وهذه ليست مفاجأة.. لقد رأيناهم يفعلون ذلك - هذا النوع من الزيارات إلى الموانئ من قبل، وهذه، كما تعلمون، زيارات بحرية روتينية رأيناها في ظل إدارات مختلفة".

يذكر أن الغواصة "يو إس إس هيلينا" تم تشغيلها لأول مرة في الثمانينيات، وهي مصممة للمراقبة والاستجابة للتهديدات على مستوى العالم.