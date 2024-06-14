(CNN)-- ظهرت الغواصة النووية "يو إس إس هيلينا"، وهي غواصة نووية هجومية سريعة، في خليج غوانتانامو بكوبا، بعد يوم من وصول القوات البحرية الروسية إلى هافانا لإجراء تدريبات مع الدولة الجزيرة الحليفة لروسيا.

وفي بيان نُشر على منصة أكس (تويتر سابقا)، قالت القيادة الجنوبية بالجيش الأمريكي إن "الغواصة الهجومية السريعة USS Helena موجودة في خليج غوانتانامو بكوبا كجزء من زيارة روتينية للميناء أثناء عبورها المنطقة الجغرافية لمسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية خلال مهمتها لحماية الأمن البحري العالمي والدفاع الوطني".

ورغم وجود الأسطول الروسي على بعد 90 ميلا من ساحل فلوريدا، فقد أكد البنتاغون مجددا أن وجود الأسطول الروسي لا يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ: "لقد كنا نتتبع خطط الروس لهذا الغرض، وهذه ليست مفاجأة.. لقد رأيناهم يفعلون ذلك - هذا النوع من الزيارات إلى الموانئ من قبل، وهذه، كما تعلمون، زيارات بحرية روتينية رأيناها في ظل إدارات مختلفة".

ويذكر أن "يو إس إس هيلينا"، ومقرها نورفولك، هي غواصة من طراز لوس أنجلوس، تم تشغيلها لأول مرة في الثمانينيات، وهي مصممة للمراقبة والاستجابة للتهديدات على مستوى العالم.