بوتين يوضح ما قدمته كوريا الشمالية لروسيا في حرب أوكرانيا

(CNN)-- ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أظهرت "دعما لا يتزعزع" للحرب الروسية على أوكرانيا.

واستعرض بوتين، في مقال نشر في وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، "الروابط التاريخية والصراعات المشتركة والمعالم الدبلوماسية" بين البلدين قبل الزيارة التي سيقوم بها إلى كوريا الشمالية.

وقال في المقال الذي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية تحت عنوان "روسيا وكوريا الديمقراطية: تقاليد الصداقة والتعاون على مر السنين"، إن كوريا الشمالية "أظهرت دعما لا يتزعزع" للحرب الروسية في أوكرانيا، وفقا للكرملين.

وأضاف: "نحن نقدر بشدة دعم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذي لا يتزعزع للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتضامنها معنا في المسائل الدولية الرئيسية واستعدادها للدفاع عن أولوياتنا ووجهات نظرنا المشتركة داخل الأمم المتحدة"، واصفا بيونغ يانغ بأنها "داعمة لموسكو وتشاركها التفكير، ومستعدة لمواجهة طموح الغرب الجماعي".

ووفقا للكرملين، قال بوتين إن روسيا وكوريا الشمالية "تعملان بنشاط على تعزيز شراكتهما المتعددة الأوجه التي تقوم على العدالة والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح كل منهما".

وأضاف أن الدولتين "ستطوران آليات تجارية بديلة لا يسيطر عليها الغرب، وتعارضان بشكل مشترك القيود الأحادية غير المشروعة، وتشكلان بنية الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا".

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة إن مقال بوتين يهدف إلى إظهار "آفاق الشراكة بين البلدين وأهميتها في العالم الحالي" قبل زيارته، الثلاثاء.