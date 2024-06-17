شاهد ما قد يبدو عليه القطار الذي يستقله كيم جونغ أون من كوريا الشمالية إلى روسيا

(CNN)-- قال الكرملين إن من المقرر أن يسافر فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في زيارة تستغرق يومين تبدأ يوم الثلاثاء، في أول رحلة للرئيس الروسي إلى البلاد منذ أكثر من عقدين – وأحدث علامة على تعمق التحالف الذي أثار قلقًا دوليًا واسع النطاق.

تعد الزيارة رحلة خارجية نادرة لبوتين منذ أن بدأ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، ولحظة مهمة للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي لم يستضيف زعيمًا عالميًا آخر في بيونغ يانغ - إحدى العواصم الأكثر عزلة سياسيًا في العالم - منذ جائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيارة التي تتم مراقبتها عن كثب إلى تعزيز الشراكة المزدهرة بين القوتين، والتي تقوم على العداء المشترك بينهما تجاه الغرب، وتدفعها حاجة بوتين إلى الدعم في حربه المستمرة على أوكرانيا.

وبعد زيارته لكوريا الشمالية، سيسافر بوتين إلى هانوي الأربعاء في رحلة أخرى تستغرق يومين، في استعراض لعلاقات فيتنام التي تحكمها الشيوعية مع روسيا، وهو ما من المرجح أن يثير غضب الولايات المتحدة.

واتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى كوريا الشمالية بتقديم مساعدات عسكرية كبيرة للمجهود الحربي الروسي في الأشهر الأخيرة، في حين أثار المراقبون مخاوف من أن موسكو ربما تنتهك العقوبات الدولية لمساعدة بيونغ يانغ في تطوير برنامج الأقمار الصناعية العسكرية الناشئ. ونفى البلدان صادرات الأسلحة الكورية الشمالية.

وتأتي رحلة بوتين ردًا على رحلة قام بها كيم في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما سافر الزعيم الكوري الشمالي في قطاره المدرع إلى أقصى شرق روسيا، في زيارة شملت التوقف في مصنع ينتج طائرات مقاتلة ومنشأة لإطلاق الصواريخ.

وتقول كوريا الجنوبية إن المصانع الكورية الشمالية التي تصنع الأسلحة لروسيا "تعمل بكامل طاقتها".

وأشاد كيم الأسبوع الماضي بمستقبل "العلاقات الهادفة والصداقة الوثيقة" بين البلدين في رسالة إلى بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا في 12 يونيو/حزيران.

وقال كيم، بحسب صحيفة رودونغ سينمون الرسمية، إن "شعبنا يقدم الدعم والتضامن الكاملين للعمل الناجح الذي يقوم به الجيش والشعب الروسي".

وقال الكرملين إن روسيا تأمل في بناء شراكة مع كوريا الشمالية "في جميع المجالات الممكنة"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

ويأتي الاجتماع بعد أيام فقط من قمة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة في إيطاليا والتي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد القادة الغربيون دعمهم الدائم لأوكرانيا واتفقوا على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم 50 مليار دولار قرض للبلد الذي مزقته الحرب.

ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب قمة السلام الدولية التي دعمتها كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع وحضرتها أكثر من 100 دولة ومنظمة، والتي كانت تهدف إلى حشد الدعم لرؤية زيلينسكي للسلام، والتي تدعو إلى انسحاب كامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

ورفض بوتين هذه الجهود قبل يوم واحد من الاجتماع من خلال عرض شروط السلام الخاصة به، بما في ذلك انسحاب القوات الأوكرانية من أربع مناطق محتلة جزئيًا وأن تسحب كييف محاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي - وهو الموقف الذي تعتبره أوكرانيا وحلفاؤها غير موفق.

وينظر إلى زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية على نطاق واسع باعتبارها فرصة بالنسبة له للسعي إلى تعزيز دعم كيم لحربه، وهو الهدف الذي قد يصبح ملحًا على نحو متزايد مع وصول المساعدات العسكرية الأمريكية التي تأخرت طويلاً لأوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للمشرعين الأميركيين إن توفير الذخائر والصواريخ الكورية الشمالية، فضلاً عن الطائرات بدون طيار الإيرانية، سمح للقوات الروسية "بالوقوف على أقدامها مرة أخرى".

وفي الفترة بين أغسطس/آب وفبراير/شباط، شحنت بيونغ يانغ حوالي 6700 حاوية إلى روسيا، والتي يمكن أن تستوعب أكثر من 3 ملايين طلقة من قذائف المدفعية عيار 152 ملم أو أكثر من 500 ألف طلقة من قاذفات الصواريخ المتعددة عيار 122 ملم، حسبما قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في وقت سابق من هذا العام.

ونفت كل من موسكو وبيونغ يانغ عمليات نقل الأسلحة هذه، حيث وصف مسؤول كوري شمالي كبير الشهر الماضي مثل هذه الادعاءات بأنها "مفارقة سخيفة".

وعندما سُئل عن المخاوف من أن روسيا تدرس نقل تقنيات حساسة إلى بيونغ يانغ مقابل تلك السلع، قال متحدث باسم الكرملين الأسبوع الماضي إن "إمكانات البلدين لتطوير العلاقات الثنائية" كانت "عميقة" و"لا ينبغي أن تسبب قلقًا لأي شخص. لا ينبغي ولا يمكن لأحد أن يتعرضها".

وكانت آخر زيارة لبوتين إلى كوريا الشمالية في عام 2000، عندما التقى بسلف كيم ووالده الراحل كيم جونغ إيل.