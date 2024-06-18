تايلاند ستصبح ثالث دولة في آسيا تقنّن زواج المثليين

(CNN)-- ستصبح تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تقنّن زواج المثليين، بعد أن وافق مجلس الشيوخ في المملكة، على مشروع قانون المساواة في الزواج، الثلاثاء، ووصفه المؤيدون بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام لحقوق مجتمع الميم".

وأقر مجلس الشيوخ التايلاندي مشروع القانون بعد القراءة النهائية، حيث صوت لصالحه 130 عضوا. وعارض مشروع القانون أربعة أعضاء فقط، وامتنع 18 عضوا عن التصويت.

وقبل التصويت، قال ناشط في مجال حقوق مجتمع الميم: "اليوم هو الخطوة الأولى ليس فقط لمجتمع الميم، بل إنه أيضا نجاح مشترك لجميع التايلانديين في هذا البلد. يجب أن ننضم للاحتفال به معا".

وتعني نتيجة التصويت أن تايلاند ستصبح ثالث دولة في آسيا تسمح بالمساواة في الزواج، بعد أن شرعت تايوان زواج مجتمع الميم في عام 2019، ونيبال في عام 2023.

ولا يزال مشروع القانون يتطلب موافقة الملك قبل أن تصبح المساواة في الزواج حقيقة واقعة في تايلاند، لكن هذه العملية تُعتبر إجراء شكليا.