روسيا تسجن جنديا أمريكيا بتهم منها "سرقة" 112 دولارا من "صديقته"

(CNN)-- أصرت محكمة روسية، الأربعاء، حكما بسجن جندي أمريكي ثلاث سنوات وتسعة أشهر بتهم السرقة والتهديد بالقتل وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.

وألقي القبض على الرقيب غوردون بلاك في مايو/ أيار بتهمة السرقة في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد، حيث سافر لزيارة امرأة يعتقد أنها صديقته، وقد اتُهم بسرقة 10000 روبل (حوالي 112 دولارًا) منها عندما زار روسيا في أبريل بعد لقائها في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية سابقًا.

كما اتُهم بلاك بالاعتداء على المرأة أثناء مشاجرة.

ولم يقر الجندي الأمريكي بالذنب فيما يتعلق بتهم التهديد بقتل المرأة، لكنه اعترف جزئيًا بالذنب في تهم السرقة، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي سابقًا.

وفي حديثه أمام محكمة منطقة بيرفومايسكي، الاثنين، قال بلاك إنه أخذ المال من محفظة المرأة، لكنه في اليوم التالي حول إليها 125 دولارًا. وقال إنه أنفق المال على الطعام وإقامة ثلاث ليال في فندق، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

وتحدثت المرأة أيضًا أمام المحكمة، الاثنين، قائلة إنها ليست مستعدة بعد للتصالح مع بلاك لأنه لم يتم تعويض الضرر بعد.

ويشار إلى أن الحكم على بلاك يأتي مع استمرار التوترات المتصاعدة بين واشنطن وموسكو، مع احتدام الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يُحتجز عدد من الأمريكيين في روسيا، من بينهم اثنان أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنهما محتجزان ظلما، وهما جندي البحرية السابق بول ويلان ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش.