(CNN)-- هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الدول الغربية بأنه سيكون مستعدا لتسليح حكومات أخرى، بما في ذلك كوريا الشمالية، إذا استمرت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال بوتين للصحفيين في وقت متأخر، الخميس، بختام زيارته إلى هانوي، ردا على سؤال حول ما إذا كان إمداد الغرب بالأسلحة بعيدة المدى يعتبر عملا عدوانيا، إن "الذين يوردون هذه الأسلحة يعتقدون أنهم ليسوا في حالة حرب معنا. لقد قلت، بما في ذلك في بيونغ يانغ، إننا نحتفظ بالحق في إمداد مناطق أخرى من العالم بالأسلحة".

وأضاف بوتين: "إلى أين سيذهبون بعد ذلك؟"، مشيرا إلى أن هذه الدول قد تبيع الأسلحة بعد ذلك لخصوم غربيين.

وقال بوتين: "هنا يزود الغرب أوكرانيا بالأسلحة ويقول: لم نعد نسيطر على أي شيء هنا، ولا يهم كيف يتم استخدامها. حسنا، يمكننا أيضا أن نقول: لقد سلمنا شيئا لشخص ما- ثم لا نملك السيطرة على أي شيء".

كما حذر بوتين كوريا الجنوبية من أنها سترتكب "خطأ كبيرا للغاية" إذا قررت توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وزعم أن سول "ليس لديها ما يدعو للقلق" فيما يتعلق باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي وقعتها روسيا وكوريا الشمالية.

وقال بوتين: "على حد علمي، فإن جمهورية كوريا (الجنوبية) لا تخطط للعدوان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية)، وهو ما يعني أنه لا داعي للخوف من تعاوننا في هذا المجال".

والجمعة، كانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، استدعت السفير الروسي في سول للاحتجاج على الاتفاق، وحذرت من أن "أي تعاون قد يساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز القوة العسكرية لكوريا الشمالية، يُعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكد نائب الوزير الأول بكوريا الجنوبية، كيم هونغ كيون للسفير جورجي زينوفييف أنه "إذا تسببت روسيا في تهديدات لأمننا من خلال دعم كوريا الشمالية، فسيكون هناك تأثير سلبي لا مفر منه على العلاقات بين جمهورية كوريا وروسيا"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.