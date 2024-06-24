هجمات داغستان.. السلطات الروسية تُعلن ارتفاع حصيلة القتلى

(CNN) -- قتل أربعة مدنيين الاثنين، في الهجمات التي وقعت في إقليم داغستان، أقصى جنوب روسيا، بحسب لجنة التحقيق الروسية، ما رفع حصيلة القتلى إلى 19.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان لها عن الهجمات: "وفقًا للبيانات الأولية، قُتل 15 ضابطاً من قوات إنفاذ القانون، فضلاً عن أربعة مدنيين، بينهم كاهن أرثوذكسي".

وتابعت اللجنة: "خلال عملية مكافحة الأعمال الإجرامية، تم القضاء على 5 أشخاص متورطين في ارتكاب الجريمة وتم تحديد هوياتهم".

كما أوضحت لجنة التحقيق الروسية أن المشتبه بهم في إطلاق النار، قد وجهت لهم تهم سابقة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بسبب حيازة أسلحة نارية أو تخزينها أو نقلها بشكل غير قانوني.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نيرانا وأعمدة داخن تتصاعد بكثافة من معبد يهودي في ديربنت، بينما تظهر لقطات صورت من نافذة مبنى في ماخاشكالا، أشخاصًا مجهولين بملابس سوداء يطلقون النار على سيارة شرطة في أحد الشوارع.

ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن الهجمات، التي تأتي بعد ثلاثة أشهر من إعلان داعش ولاية خراسان، مسؤوليته عن تنفيذ هجوم في متجر "كروكوس سيتي" في موسكو الذي أودى بحياة أكثر من 140 شخصا في واحدة من أشد الهجمات الإرهابية فتكاً في روسيا منذ سنوات.