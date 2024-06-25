(CNN)-- تعرضت أوما أوباما، الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، أثناء احتجاجها على مشروع قانون المالية المثير للجدل في كينيا، الثلاثاء.

وكانت أوما أوباما الناشطة الكينية-البريطانية تتحدث إلى لاري مادوو مراسل CNN، على الهواء مباشرة إلى جانب مجموعة من المتظاهرين الشباب عندما تعرضت المجموعة لإطلاق الغاز المسيل للدموع في نيروبي.

وقالت أوما أوباما في لقطات درامية التقطها فريق CNN على الأرض: "لم أعد حتى أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع".

ويخرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بإضراب وطني مع تمرير مشروع قانون المالية المثير للجدل بقراءته الثانية في البرلمان.

وتنتشر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد كجزء من حركة أُطلق عليها اسم "سبعة أيام من الغضب"، تدعو إلى "إغلاق تام" لكينيا، الثلاثاء.

وقالت أوما أوباما: "أنا هنا لأتابع ما يحدث. يتظاهر الشباب الكينيون من أجل حقوقهم بالأعلام واللافتات".