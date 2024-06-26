لماذا يحذر فائزون بنوبل من تولي ترامب رئاسة أمريكا مجددا؟

(CNN)-- حذر خبراء اقتصاديون فائزون بجائزة نوبل من أن الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من شأنها أن "تضر بالاقتصاد الأمريكي، و تجعل التضخم أسوأ".

وكتب الاقتصاديون الـ16 في رسالة كان موقع "أكسيوس" أول من نشرها، الثلاثاء: "نحن الموقعون أدناه نشعر بقلق عميق بشأن مخاطر إدارة ترامب الثانية على الاقتصاد الأمريكي".

وأضافوا أن "هناك سببا للقلق من أن أجندة ترامب ستفجر التضخم مجددا"، وتابع: "نعتقد أن ولاية ترامب الثانية سيكون لها تأثير سلبي على مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية في العالم وتأثير مزعزع على استقرار الاقتصاد المحلي للولايات المتحدة".

وردا على ذلك، انتقدت حملة ترامب الاقتصاديين، وألقت باللوم على الرئيس الأمريكي جو بايدن في ارتفاع التضخم.

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولين ليفيت في بيان، لشبكة CNN، إن "الشعب الأمريكي لا يحتاج إلى الفائزين بجائزة نوبل عديمي القيمة ليخبروهم عن الرئيس الذي وضع المزيد من الأموال في جيوبهم".

وأضافت: "الأمريكيون يعلمون أننا لا نستطيع تحمل 4 سنوات أخرى من اقتصاد بايدن، وعندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، سيعيد تنفيذ أجندته المؤيدة للنمو والطاقة والوظائف لخفض تكاليف المعيشة ورفع مستوى جميع الأمريكيين".