هل تؤثر إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت" على ترشحه للرئاسة؟

(CNN) -- أثارت إدانة هيئة محلفين في نيويورك، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها، المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت" تساؤلا وهو: هل يمكن لمجرم مدان الترشح للرئاسة الأمريكية؟.

ويحدد دستور الولايات المتحدة 3 متطلبات فقط للمرشح للرئاسة، حيث يجب عليه أن يكون مواطنا طبيعيا، وعمره 35 عاما على الأقل، ومقيما في الولايات المتحدة لمدة 14 عاما على الأقل.

وبالنسبة لترامب فتنطبق عليه المتطلبات الثلاثة.

ويمكن القول إن هناك معيارا آخر منصوص عليه في التعديل الـ14، حيث ينص على أنه لا يمكن لأي شخص أدى في السابق اليمين الدستورية وشارك في تمرد أن يصبح ضابطا في الولايات المتحدة لكن المحكمة العليا قضت، في وقت سابق من هذا العام، بأنه يتعين على الكونغرس إقرار قانون خاص يستدعي هذا الحظر، وهذا لن يحدث في أي وقت قريب.

هل لا يزال بإمكان ترامب التصويت؟

هذا يعتمد على الولاية، فكل ولاية تضع قواعدها الخاصة، وترامب الآن مقيم في فلوريدا.

وأيد الناخبون في فلوريدا، في عام 2018، بأغلبية ساحقة استفتاء لإعادة منح حق التصويت للمجرمين المدانين.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، توقع نيل فولز، نائب مدير تحالف استعادة الحقوق في فلوريدا، وهي منظمة تعمل على المساعدة في إعادة منح حق التصويت للأشخاص المسجونين سابقا، توقع أن يواجه ترامب "مشكلة صغيرة في التصويت نظرا لأن فلوريدا تخضع فعليا للسلطة القضائية للإدانة بارتكاب جناية فيما يتعلق بما إذا كان بإمكان المجرم التصويت".

وفي نيويورك، بعد إقرار قانون في 2021، يحق لأي مجرم مدان غير مسجون التصويت.

وحتى لو حكم القاضي بمعاقبة ترامب بالسجن، فمن غير المرجح أن يتم استنفاد حق الرئيس السابق في استئناف إدانته قبل يوم الانتخابات.

وإذا أدين ترامب، بطريقة أو بأخرى، في إحدى القضيتين الجنائيتين المرفوعتين ضده قبل يوم الانتخابات، فقد تكون هذه قصة أخرى.