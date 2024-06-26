ماذا دار في أول اتصال بين وزير دفاع أمريكا مع نظيره الروسي؟

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث للمرة الأولى مع نظيره الروسي الجديد أندريه بيلوسوف عبر الهاتف، الثلاثاء.

وذكر المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، أن أوستن "أكد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا".

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي "هو من بدأ الاتصال"، وأشار إلى أن آخر مرة تحدث فيها أوستن مع وزير دفاع روسي كانت في 15 مارس/ آذار 2023، عندما كان وزير الدفاع السابق والأمين العام الحالي لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.

وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلوسوف ليحل محل شويغو في مايو/ أيار إثر تعديل وزاري.