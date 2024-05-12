ماذا سيفعل بوتين تجاه أوكرانيا إذا فاز ترامب في الانتخابات؟ وزير الدفاع الأمريكي السابق يرد

(CNN)-- أعلن الكرملين، مساء الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عيّن أندريه بيلوسوف وزيرًا للدفاع، خلفًا للوزير الحالي سيرغي شويغو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "تم إعفاء سيرغي شويغو من منصبه كوزير للدفاع في الاتحاد الروسي بموجب مرسوم رئاسي، وتم تعيينه أيضًا بموجب مرسوم من رئيس الاتحاد الروسي أمينًا لمجلس الأمن (القومي) في الاتحاد الروسي".

وقال بيسكوف إن شويغو سيكون أيضًا نائبًا لبوتين في لجنة الصناعة العسكرية بالاتحاد الروسي.

وقال بيسكوف، إن نيكولاي باتروشيف، الأمين السابق لمجلس الأمن، أُعفي من منصبه "بسبب نقله إلى وظيفة أخرى".

شغل بيلوسوف سابقًا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.