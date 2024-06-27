بوليفيا.. لقطات قائد محاولة الانقلاب الفاشلة تثير تفاعلا

قائد محاولة الانقلاب، خوان خوسيه زونيغا يتحدث عبر الهاتف داخل شاحنة مدرعة في 26 يونيو 2024 في لاباز، بوليفيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لقائد الجيش البوليفي السابق، خوان خوسيه زونيغا بعد فشل محاولة الانقلاب على رئيس البلاد، لويس آرسي.

وكان زونيغا قد قال للصحفيين لحظة اعتقاله في الميدان، الأربعاء،: "نريد استعادة الديمقراطية"، في معرض حديثه عن المشاكل الاقتصادية في البلاد، وذلك قبل اعتقاله لقيادة محاولة الانقلاب، مضيفا: "ليس للشعب مستقبل، والجيش لديه الشجاعة للتطلع إلى مستقبل أطفالنا ورفاهية شعبنا وتقدمه".

وتعهد زونيغا "بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين" بمن فيهم الرئيسة السابقة، جانين أنيز، المسجونة حاليًا بسبب ما قالت المحاكم عن دورها في الاحتجاجات الدامية التي اندلعت بعد وصولها إلى السلطة في عام 2019.

وكان الرئيس البوليفي قد دعا، الأربعاء، إلى "التعبئة لصالح الديمقراطية ضد الانقلاب" بعد أن تمركز جنود ومركبات عسكرية حول المباني الحكومية في مدينة لاباز، وقال من المقر الرئاسي: "لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى، نريد أن نحث الجميع على الدفاع عن الديمقراطية".