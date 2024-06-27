(CNN)-- قال قائد الجيش البوليفي السابق، خوان خوسيه زونيغا، إن رئيس البلاد أمره باستخدام المركبات المدرعة، قبل محاولة الانقلاب، الأربعاء، في محادثة حول سبل لزيارة شعبية الرئيس.

وأوضح زونيغا: "أخبرني الرئيس أن الوضع سيئ للغاية، وأن هذا الأسبوع سيكون حرجاً"، مضيفاً أن الرئيس قال: "من الضروري إعداد شيء ما لرفع شعبيتي (...)".

ويقول زونيغا إنه سأل بعد ذلك: "هل نخرج [المركبات] المدرعة؟" فأجاب عليه الرئيس: "افعلها".

بعد هذا الاجتماع، قال زونيغا إنه تم تعبئة المركبات المدرعة، بما في ذلك "ستة من طراز كاسكافيل[EE-9]، وستة أوروتو [EE-11]و14 أخرى من فوج أتاتشاتشي".

ومن جهته كتب وزير العدل البوليفي، إيفان ليما، على ممصة أكس (تويتر سابقا) أن زونيغا "يكذب ويحاول تبرير قرار اتخذه وسيتعين عليه الرد عليه أمام العدالة"، في حين قال وزير الحكومة، إدواردو ديل كاستيلو، أيضًا إن هدف زونيغا هو "السيطرة على عهده البلاد".

وخاطب زونيغا الصحفيين في الميدان لحظة اعتقاله، الأربعاء، قائلًا: "نريد استعادة الديمقراطية"، في معرض حديثه عن المشاكل الاقتصادية في البلاد، وذلك قبل اعتقاله لقيادة محاولة الانقلاب، مشيفا: "ليس للشعب مستقبل، والجيش لديه الشجاعة للتطلع إلى مستقبل أطفالنا ورفاهية شعبنا وتقدمه".