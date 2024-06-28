بايدن وترامب يباشران المناظرة الرئاسية دون مصافحة

(CNN)-- لم يتصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، الخميس، عندما دخلا إلى قاعة المناظرة التي تنظمها CNN.

وهذه أول مواجهة شخصية بينهما في دورة انتخابات 2024.

والتقى المرشحان آخر مرة في مناظرة في عام 2020، ولم يتصافحا أيضًا بسبب بروتوكولات فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقبل المناظرة، قال اثنان من مساعدي بايدن إنهما يتوقعان أنه لن يمد يده "على الأرجح"، حيث قال أحدهما: "لم يكن مضطرا إلى ذلك في عام 2020، فلماذا يغير ذلك الآن؟".

يذكر أن هذه أول مناظرة في التاريخ الأمريكي بين رئيس في السلطة ورئيس سابق.