بث مباشر.. شاهد مناظرة بايدن وترامب على CNN في مواجهة تاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يخوض الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، أول مواجهة شخصية بينهما في دورة انتخابات 2024، في مناظرة تنظمها CNN، وذلك للمرة الأولى دون تنظيم "لجنة المناظرات الرئاسية" التي كانت تنظم تلك الفعاليات في الدورات السابقة منذ عام 1988. كما أنها أول مناظرة في التاريخ الأمريكي بين رئيس في السلطة ورئيس سابق.
يمكنكم مشاهدة البث المباشر للمناظرة في الفيديو أعلاه، وفيما يلي أبرز تصريحات المرشحين وتطورات المناظرة أولا بأول:
- بايدن وترامب يباشران المناظرة الرئاسية دون مصافحة باليد
- بدء المناظرة بين بايدن وترامب
- مصادر لـCNN: بايدن استعد لإهانات محتملة من ترامب ضد أسرته
- موكب بايدن يصل إلى مقر CNN قبل موعد المناظرة بثلاثين دقيقة
- استطلاعات الرأي قبيل المناظرة تظهر تقدما طفيفا لترامب بـ49% مقابل 47% لبايدن
- ترامب يصل أتلانتا دون زوجته ميلانيا ويتأهب لمواجعة بايدن
- وصول الرئيس جو بايدن وزوجته إلى أتلانتا حيث تُعقد المناظرة الرئاسية