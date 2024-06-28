بث مباشر.. شاهد مناظرة بايدن وترامب على CNN في مواجهة تاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يخوض الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، أول مواجهة شخصية بينهما في دورة انتخابات 2024، في مناظرة تنظمها CNN، وذلك للمرة الأولى دون تنظيم "لجنة المناظرات الرئاسية" التي كانت تنظم تلك الفعاليات في الدورات السابقة منذ عام 1988. كما أنها أول مناظرة في التاريخ الأمريكي بين رئيس في السلطة ورئيس سابق.

يمكنكم مشاهدة البث المباشر للمناظرة في الفيديو أعلاه، وفيما يلي أبرز تصريحات المرشحين وتطورات المناظرة أولا بأول: