وصف ترامب مجددا بـ"قط الزقاق".. بايدن يهاجم خصمه ويعترف: لم أعد شابا

(CNN) -- ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاباً قوياً أمام حشد من المؤيدين بولاية كارولينا الشمالية الجمعة، حيث اعترف بأنه "ليس شاباً" لكنه أوضح أنه لا يعتزم ترك سباق 2024 من أجل البيت الأبيض.

وقال بايدن مبتسما بينما هتف الجمهور له: "لا أتحدث بالسلاسة التي كنت أتحدث بها. ولا أناظر كما كنت أفعل سابقا أيضا"، وتابع: "لكنني أعرف ما أعرفه. وأعرف قول الحقيقة".

وأردف الرئيس الأمريكي: "أعرف كيفية القيام بهذه المهمة. وأعلم كيف أُنجز الأمور. وأعلم ما يعلمه ملايين الأمريكيين. عندما يتم هزمك، ستنهض مرة أخرى".

وقال الرئيس الأمريكي إنه "أعطى كلمته كبايدن" وأوضح: "أنني لن أترشح مجدداً إذا لم أكن أؤمن بكل قلبي وروحي أنه يمكنني القيام بهذه المهمة"، وهتف الحضور: "نعم أنت تستطيع".

وهاجم بايدن ترامب بقوة أكبر مما كان عليه في الليلة السابقة في المناظرة، ووصف الرئيس السابق بأنه "تهديد حقيقي لهذه الأمة"، وأردف عن ترامب: "إنه تهديد لحريتنا، إنه تهديد لديمقراطيتنا، إنه حرفياً تهديد لكل ما تمثله أمريكا".

وتابع بايدن: "الاختيار في هذه الانتخابات بسيط. دونالد ترامب سيدمر ديمقراطيتنا وأنا سأدافع عنها".

ووصف ترامب بأنه "رجل واحد يقود موجة من الجريمة" ووصفه بأنه "لا يحترم النساء أو القانون" وهاجم طريقة مناظرة الرئيس السابق، وهاجمه مراراً وتكراراً بسبب الأكاذيب.

وأردف الرئيس الأمريكي: "قضيت 90 دقيقة على المسرح في نقاش الرجل الذي لديه أخلاق قط الزقاق"، وأردف: "أعتقد أنه سجل -أعني ذلك بصدق- رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الأكاذيب في مناظرة واحدة".

واتهم بايدن ترامب بالكذب بشأن الاقتصاد والوباء ومعدل البطالة وتعليقاته المزعومة بشأن الجنود الأمريكيين الذين سقطوا.

لكن قد يكون من الصعب على حملة بايدن تجاوز أدائه في المناظرة، والذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق حتى من قبل حلفاء الرئيس.

وكان الحشد أكبر بكثير من معظم مناسبات حملة بايدن لعام 2024 وتم مقاطعته أربع مرات من قبل المتظاهرين. اثنان منهم على الأقل كانا يتظاهران ضد موقف الإدارة من غزة.