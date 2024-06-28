سجال بين ترامب وبايدن بشأن "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا"

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا"، وذلك خلال أول مواجهة شخصية بينهما في دورة انتخابات 2024، في مناظرة تنظمها CNN، الخميس، وذلك للمرة الأولى دون تنظيم "لجنة المناظرات الرئاسية" التي كانت تنظم تلك الفعاليات في الدورات السابقة منذ عام 1988.

وهذه أول مناظرة في التاريخ الأمريكي بين رئيس في السلطة ورئيس سابق.

وأضاف ترامب أن بايدن"إذا فاز في هذه الانتخابات، فلن يكون لدى بلادنا فرصة – ولا حتى فرصة للخروج من هذا المأزق، ربما لن يبقى لدينا بلد بعد الآن".

وفي المقابل، أشار بايدن إلى استطلاع رأي للمؤرخين ذكروا فيه أن ترامب كان "أسوأ رئيس في التاريخ".

و قال ترامب بعد أن سألته دانا باش مذيعة CNN عدة مرات عما إذا كان سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، بغض النظر عمن سيفوز، إنه سيقبل النتائج "إذا كانت انتخابات نزيهة وقانونية وجيدة، وسيكون القيام بذلك أسهل بكثير بالنسبة لي من الترشح مرة أخرى".

وفي المقابل، قال بايدن إنه يشك في أن ترامب سيقبل نتائج انتخابات 2024 إذا خسر، واصفا الرئيس السابق بـ"المتذمر"، وأضاف : “لا يمكنك تحمل الخسارة لقد انكسر شيء بداخلك عندما خسرت المرة الأخيرة".

يذكر أن ترامب رفض في تصريحات سابقة قبول نتائج الانتخابات المقبلة دون قيد أو شرط، وأدلى بتصريحات سعت إلى تقويض الثقة في النظام الانتخابي الأمريكي في حال خسارته في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال في مقابلة مع ميلووكي جورنال سينتينل إنه سيقبل النتائج "إذا كان كل شيء صادقا"، وسبق أن حذر بايدن: "أعدكم أنه لن يقبل النتيجة".