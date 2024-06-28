خلال مناظرة CNN.. ترامب يعلق على "شروط" بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إن الشروط التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا "غير مقبولة".

وكان بوتين أعلن أن روسيا لن تنهي حربها في أوكرانيا إلا إذا انسحبت كييف بالكامل من المناطق الأربع التي تطالب موسكو بضمها وكذلك التخلي عن محاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي(الناتو).

وبعدما تهرب ترامب في البداية من السؤال الذي طرحته دانا باش من شبكة CNN في المناظرة الرئاسية، ضغطت باش مجددا عليه ليجيب على سؤال "هل شروط بوتين مقبولة بالنسبة لك؟"، ورد بقوله: "لا، إنها غير مقبولة".

وزعم ترامب مرة أخرى كما يفعل بانتظام خلال حملته الانتخابية، أنه سينهي الحرب في أوكرانيا إذا أعيد انتخابه،

ولم يقدم أي تفاصيل حول كيفية إنهاء الحرب، التي هي الآن في عامها الثالث.