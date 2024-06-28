(CNN) – أكد مسؤول في البيت الأبيض أن هناك محادثات نصية جماعية "سيئة للغاية.. والجميع متشائم" في البيت الأبيض، صبيحة أداء الرئيس جو بايدن بالمناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك وجود نكات حول تحديث السير الذاتية.

وأشار المسؤول إلى أن الكثير من الموظفين يعملون من المنزل أو لم يأتوا إلى المكتب اليوم.

وقال المسؤول لـCNN: "نحن نشعر بالحزن، ولا سبب للقيام بذلك على مكاتبنا".

وأثار أداء بايدن في المناظرة غضبا في أوساط الديمقراطيين وحرك دعوات لانسحابه من السباق الانتخابي لكن قادة الحزب مازالوا متمسكين بدعمه لخوض الانتخابات المقبلة.

وأكد مستشار للرئيس الأمريكي لـCNN أن بايدن يعتزم خوض المناظرة التي ستحدث في سبتمبر/أيلول المقبل ضد ترامب.