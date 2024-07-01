الكرملين يصف الأجواء في مجلس الأمن بأنها "تصادمية" تجاه روسيا

(CNN)-- وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الاثنين، الأجواء في مجلس الأمن الدولي بأنها أجواء "تصادمية" تجاه روسيا. وتتولى روسيا، وهي عضو دائم بمجلس الأمن، الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر.

يأتي ذلك وسط شكوك وانتقادات عامة حول رئاسة روسيا لمجلس الأمن، بينما تحتل قواتها أجزاء من أوكرانيا.

وكانت آخر مرة تولت فيها روسيا رئاسة مجلس الأمن في أبريل/نيسان 2023.

كما أدان الكرملين بشدة، الاثنين، قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفض اعتماد صحفيين من صحيفة "إزفستيا" الروسية لقمة الحلف المقبلة في واشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: "بالطبع نحن ندين بشدة مثل هذه الممارسات التمييزية من قبل حلف شمال الأطلسي".

وأضاف بيسكوف أن موسكو تعتبر ذلك "انتهاكا لحقوق ممثلي وسائل الإعلام".