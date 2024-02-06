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(CNN)-- شهدت جلسة لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، سجالا بين مندوبي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضربات الأمريكية على مواقع تابعة لمليشيات موالية لإيران في سوريا والعراق واليمن، الجمعة.

واتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة بـ"خلق المزيد من المشاكل في الشرق الأوسط"، وأدان الضربات الأمريكية ووصفها بأنها "غير قانونية وغير مسؤولة وتشكل تهديدا مباشرا للأمن الدولي".

وهذه الجلسة الثانية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي طلبت روسيا عقدها بشأن الضربات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، قال نائب السفير الأمريكي روبرت وود لمجلس الأمن إن الضربات الجوية الأمريكية على الحوثيين وميليشيات أخرى "تتماشى مع القانون الدولي".

وأضاف أن الضربات الجوية "لا تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة"، وتابع: "سنواصل الدفاع عن قواتنا"، وأشار إلى 165 هجوما شنتها الميليشيات المدعومة من إيران حتى الآن ضد الجنود الأمريكيين.

وقال: "سنستمر في محاسبة إيران والمليشيات التابعة لها على أعمالهم المزعزعة للاستقرار".