فرنسا (CNN) – تعرض التحالف الوسطي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، لضربة موجعة بعد تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقد أصبح حزب الجبهة الوطنية، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه حركة هامشية، في وضع يسمح له بتولي السلطة، بعد فوزه بنسبة 33% من الأصوات. وسيصبح بعد ذلك أول حزب يميني متطرف يدخل الحكومة الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية - على الرغم من أنه لا يوجد شيء مؤكد قبل الجولة الثانية الأحد.

كما حقق التحالف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة، أداءً جيدًا أيضًا، حيث جاء في المرتبة الثانية بنسبة 28٪ من الأصوات.

وفي الوقت نفسه، جاء تحالف ماكرون في المركز الثالث بنسبة 21% من الأصوات، مما جعل الكثيرين في معسكره يتساءلون لماذا دعا الرئيس إلى إجراء انتخابات مبكرة في المقام الأول.

وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال في خطاب إلى الفرنسيين: "الليلة ليست مثل أي ليلة أخرى، اليمين المتطرف على أبواب السلطة".

لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في هذه الانتخابات، فماذا سيحدث بعد ذلك؟

إليكم في الإنفوغرفيك أعلاه نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية الفرنسية



