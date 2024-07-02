(CNN)-- يزور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوكرانيا لأول مرة منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الحكومة المجرية.

قال المتحدث زولتان كوفاكس في منشور على "إكس" الثلاثاء: "وصل فيكتور أوربان إلى كييف هذا الصباح لمناقشة السلام الأوروبي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف كوفاكس أن المحادثات بين الزعيمين ستتركز على "إمكانيات تحقيق السلام، وكذلك القضايا الحالية في العلاقات الثنائية المجرية الأوكرانية".

وأثبت أوربان أنه شخصية مثيرة للانقسام عندما يتعلق الأمر بالدعم الأوروبي لأوكرانيا. حاول الزعيم المجري بانتظام إيقاف مبادرات الاتحاد الأوروبي التي تقدم مزيداً من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا خلال الحرب. أوربان لديه أيضا علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي غالبا ما تبقى تحت مراقبة الغرب.