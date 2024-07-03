تعليق "ساخر" من بايدن على أدائه "الضعيف" أمام ترامب في مناظرة CNN

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل لجمع التبرعات، الثلاثاء، إنه "كاد أن ينام على المسرح" خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف بايدن، للصحفيين خلال حملة لجمع التبرعات في ولاية فرجينيا: "قررت السفر حول العالم عدة مرات قبل وقت قصير من المناظرة ولم أستمع إلى طاقمي ثم كدت أنام على المسرح".

وقوبلت هذه التصريحات بالضحك من الحاضرين، ولكن العديد من الصحفيين قالوا إنه هذا التصريح يبدو أن المقصود منه أن يكون مزحة.

يذكر أن بايدن قال، الخميس، إنه "بخير لكنه كان يعاني من التهاب في الحلق"، وصرح الجمعة خلال تجمع في ولاية كارولينا الشمالية بأنه "لم يعد يتحدث أو يناقش كما يعتاد"، وأضاف: "لكنني أعرف كيف أقول الحقيقة".

ودفع أداء الرئيس الأمريكي، خلال المناظرة الرئاسية بعض الديمقراطيين إلى المطالبة بمرشح جديد.

وقال اثنان من مستشاري بايدن إن عائلته تشجعه على البقاء في سباق الانتخابات الرئاسية، وقدمت له "دعمها المطلق"، وذلك خلال تجمع عائلي في منتجع كامب ديفيد، الأحد.