بايدن بعد المناظرة أمام ترامب: لم أعد أمشي بسهولة لكنني أعلم كيف أقول الحقيقة

"لقد كان ذلك مؤلمًا".. محلل CNN يعلق على أداء بايدن في المناظرة الرئاسية

(CNN)-- اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمانحي الحزب الديمقراطي في إيست هامبتون، نيويورك، بأنه "لم يحظ بليلة رائعة" في المناظرة الرئاسية لشبكة CNN، الخميس، لكنه سعى إلى طمأنة مؤيديه بقوله إن ترشيحه يسير على الطريق الصحيح من خلال مقارنة أدائه بأداء سلفه المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن، بحسب صحايين يرافقون الرئيس: "لم أحظ بليلة رائعة، لكن ترامب أيضًا لم يكن كذلك".

وتابع بايدن: لكن "كان للناخبين رد فعل مختلف. منذ المناظرة، أظهرت استطلاعات الرأي بعض الحركة، مما دفعنا إلى الارتقاء في الواقع".

وتأتي تصريحات السبت في الوقت الذي يعرب فيه بعض المانحين الديمقراطيين عن قلقهم العميق بشأن مسار الرئيس للأمام. يظل بايدن وفريقه مُصرين على أنه لن يذهب إلى أي مكان.

واعترف بايدن للمرة الأولى علناً بدعوة هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، له بالتنحي، وفقاً للصحفيين الحاضرين، لكنه قال إن الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كذب طوال المناظرة.

وتحققت شبكة CNN مما دار خلال المناظرة، ووجدت أن ترامب قدم أكثر من 30 ادعاءً كاذبًا خلال مناظرة الخميس، وهو عدد أكبر بكثير من بايدن.

وقال بايدن: "هذه ليست معركة صعبة".

في حين حذّر بايدن من أن "دونالد ترامب سوف يدمر الديمقراطية، وهذه ليست مبالغة. سأدافع عنها"، واصفا الرئيس السابق بأنه "تهديد حقيقي".