دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وري أوشاكوف مستشار الرئاسة الروسية للسياسة الخارجية وفقاً لوكالة الأناضول التركية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ينويان مناقشة جميع القضايا المهمة والحساسة خلال اللقاء الثنائي المتوقع في العاصمة الكازاخية أستانا.

وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو، الثلاثاء، إن بوتين وأردوغان سيناقشان زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، المخطط لها منذ فترة طويلة، حسب اعتقاده.

وأضاف: "أعتقد أن هناك العديد من القضايا التي سيتبادل الزعيمان وجهات النظر حولها، نحن في حوار مستمر مع الجانب التركي، وهناك اتصالات هاتفية متواصلة.. سيتم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا المهمة والحساسة".

وأوضح أوشاكوف أن بوتين سيعقد لقاءات منفصلة مع زعماء تركيا وأذربيجان والصين، بالإضافة إلى كازاخستان وباكستان ومنغوليا، اليوم 3 يوليو/ تموز.

وأفاد أوشاكوف بحسب وكالة الأناضول التركية، أن بوتين سيلتقي محمد مخبر الرئيس الإيراني المؤقت غداً 4 يوليو/ تموز.