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يحتاج لمزيد من "النوم".. تعليق من بايدن يثير إحباط حكام ولايات ديمقراطيين

العالم
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يحتاج لمزيد من "النوم".. تعليق من بايدن يثير إحباط حكام ولايات ديمقراطيين
Credit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

(CNN) -- أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن حكام ولايات ديمقراطيين خلال اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء أن جزءًا من خطته المستقبلية يكمن بالتوقف عن جدولة مناسبات بعد الساعة الثامنة مساءً حتى يتمكن من الحصول على مزيد من النوم، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة. 

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي سعى فيه بايدن البالغ من العمر 81 عامًا إلى طمأنة مجموعة من أكثر من 20 حاكما حول قدرته على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني والحكم بفاعلية لمدة أربع سنوات أخرى.

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وقالت مصادر لشبكة CNN إن التعليق ترك العديد من حكام الولايات في الغرفة محبطين، وهو أحد أسباب غضب بعض المشاركين بالاجتماع من بيان الولاء والحماس منهم الذي وزعته حملة بايدن الخميس.

ولم يُعلق البيت الأبيض وحملة بايدن على الفور على ما قاله الرئيس.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر ما قاله بايدن لحاكم الولايات. 

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