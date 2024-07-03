تزايد الضغط على بايدن للانسحاب مع انهيار جدار الديمقراطيين حوله.. ولن تصدق تفسيره لأدائه الضعيف بالمناظرة

(CNN)-- اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن سرًا بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمدى قدرته على إنقاذ محاولته لإعادة انتخابه للرئاسة، موضحًا لحليف له، الثلاثاء، أنه يفهم ما الذي سيدفعه إلى القبول بأن "الأمر لا ينجح".

وقال هذا الشخص، الذي تحدث إلى بايدن، الثلاثاء، لشبكة CNN: "إنه يرى اللحظة. إنه ذو رؤية واضحة".

وليس هناك أي غموض بالنسبة للرئيس بشأن سلسلة الأحداث في الأسابيع المقبلة التي ستدفعه في النهاية إلى الاعتراف بأن محاولته للتعويض عن هذا الجدل الكارثي لم تنجح.

وأضاف أن "استطلاعات الرأي آخذة في الانخفاض، وجمع التبرعات ينضب، والمقابلات تسير بشكل سيئ. إنه ليس غافلاً".

في الأيام التي تلت ظهور بايدن في مواجهة ترامب خلال المناظرة الرئاسية لشبكة CNN، أعرب الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد عن قلقهم البالغ. حتى أن بعض المسؤولين المنتخبين بدأوا في دعوة بايدن علنًا إلى الانسحاب من أجل مصلحة الحزب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز بشكل منفصل، الأربعاء، أن بايدن أقر بأنه قد لا يتمكن من إنقاذ حملته إذا لم يكن أداؤه جيدًا في المناسبات العامة خلال الأيام القليلة المقبلة. ونفى البيت الأبيض تلك التقارير.

وفي المحادثة الخاصة التي جرت الثلاثاء، تم "تأنيب" بايدن أيضًا لأنه "ألقى باللوم على نفسه" - وليس موظفيه - بشأن المناظرة الكارثية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال هذا الشخص: "لقد قال: لقد قمت بالكثير من جهود السياسة الخارجية. إن الرحلات المتتالية إلى فرنسا وإيطاليا - وما سببته من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والإرهاق - كانت ضارة بالمناظرة".

وكان الرئيس قد قال في حفل لجمع التبرعات في فيرجينيا، مساء الثلاثاء، إن القيام برحلتين خارجيتين مهمتين قبل المناظرة مباشرة كانت فكرة سيئة.