(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إنه لا يمكن لروسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا حتى تتخذ كييف خطوات "غير قابلة للتراجع" ومقبولة لموسكو، دون تحديد ماهية تلك الخطوات.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا بكازاخستان إن موسكو "خدعت" في المفاوضات السابقة، بما في ذلك المحادثات في إسطنبول في عام 2022.

وصرّح بوتين قائلا: "لقد حدث هذا مرات عديدة، لا يمكننا الإعلان الآن عن وقف إطلاق النار على أمل أن يتخذ الطرف الآخر بعض الخطوات الإيجابية، لا يمكننا أن نفعل ذلك".

وتابع الرئيس الروسي: "بالإضافة إلى ذلك، لا يمكننا تحمل أن يكون لدينا وضع حيث أن العدو يمكن أن يستخدم وقف إطلاق النار لتحسين موقفه، والقيام بمزيد من التعبئة".

وقال بوتين: "نحتاج إلى أن يتخذ الطرف الآخر خطوات لا يمكن العودة عنها وتكون مقبولة بالنسبة للاتحاد الروسي".

وأضاف الرئيس الروسي بالقول إن محاولة تسوية الصراع من خلال "وسطاء" ليست "مجدية"، لأن "هناك فرصة ضئيلة لأن يكون لدى الوسطاء سلطة التوقيع على الوثائق النهائية" وقيادة الأطراف للتوقيع عليها.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال بوتين أيضاً إن موسكو ستأخذ مقترحات السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بجدية"، لكنه لم ير خططا محددة بعد.

وقال الرئيس الروسي: "الرئيس ترامب، كمرشح رئاسي، يقول أنه مستعد ويريد وقف الحرب في أوكرانيا. نحن نأخذ ذلك على محمل الجد. لم أر هذه الأفكار عن كيفية عمل ذلك بالضبط وهذا هو السؤال الرئيسي ولكن ليس لدي شك في أنه يقول ذلك بصدق ونحن ندعم ذلك".

وخلال تصريحات سابقة في القمة الخميس، تحدث بوتين أيضًا عن استعداد موسكو للمشاركة في محادثات سلام مع أوكرانيا، قائلاً إن المقترحات التي قُدمت خلال المحادثات في اسطنبول في عام 2022 "تبقى على الطاولة" ويمكن أن تكون أساسًا لمزيد من المفاوضات.