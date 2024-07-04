هل بوتين وترامب يتواصلان بشأن أوكرانيا؟.. الكرملين يرد

(CNN)-- قال الكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يتواصلان بشأن أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وردا على طلب للتعليق على تقارير في وسائل الإعلام الغربية تفيد بأن ترامب كان يتواصل مع بوتين بشأن شروط اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، أجاب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لا هذا ليس صحيحا".

وأشارت "تاس" إلى تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الذي زعم، نقلا عن مصادر، أن ترامب "يدرس اتفاقا يلتزم بموجبه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم التوسع شرقا"، ويخطط لإجراء محادثات مع بوتين "حول مساحة الأراضي الأوكرانية التي يمكن لموسكو الاحتفاظ بها".

يذكر أن الرئيس الروسي يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا بكازاخستان هذا الأسبوع.