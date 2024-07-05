لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- لم يعد ريشي سوناك رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، بعد أن قدم استقالته رسميا للعاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث خلال لقاء في قصر باكنغهام، الجمعة، وذلك إثر الهزيمة الساحقة لحزب المحافظين الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت، الخميس.

وأكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز قبل استقالة ريشي سوناك من منصبه كرئيس للوزراء. وقال القصر في بيان: "لقد التقى صاحب السعادة النائب ريشي سوناك بالملك هذا الصباح وقد قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء، والتي كان جلالته سعيدا بقبولها".

وقد تم تصوير رئيس الوزراء السابق برفقة زوجته أكشاتا مورتي أثناء مغادرتهما قصر باكنغهام.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني القادم، كير ستارمر بالملك تشارلز الثالث بعد ذلك ويتولى السلطة رسميا.

وكان سوناك قال بعد إعلان نتيجة الانتخابات العامة البريطانية في وقت سابق، الجمعة: "سأتنحى عن منصبي كزعيم لحزب المحافظين، ليس على الفور. ولكن بمجرد وضع الترتيبات الرسمية لاختيار من سيخلفني".

وأكد ريشي سوناك "أهمية أن يستعيد حزب المحافظين عافيته بعد 14 عاما في الحكومة، ومن المهم أيضا أن يتولى دوره الحاسم في المعارضة بشكل احترافي وفعال".