البيت الأبيض يُدافع عن رغبة بايدن بالحصول على مزيد من "ساعات النوم"

(CNN) -- دافع البيت الأبيض عن التعليقات الأخيرة للرئيس جو بايدن حول جدول أعماله وقوله لحكام ولايات ديمقراطية خلف الأبواب المغلقة إنه سيتوقف عن جدولة المناسبات بعد الساعة 8 مساءً حتى يتمكن من الحصول على مزيد من النوم، وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس يحاول تحقيق التوازن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير للصحفيين: "يدرك أهمية تحقيق التوازن والعناية بنفسه مثلنا جميعاً كلنا بشر، والرئيس بشر أيضا. لقد شارك هذا الرأي مع الحكام وأخذ على عاتقه محاولة القيام بالكثير في الفترة التي سبقت النقاش".

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن بايدن أخبر حكاما ديمقراطيين خلال اجتماع في البيت الأبيض هذا الأسبوع أن جزءًا من خطته للمضي قدمًا هو الحصول على مزيد من النوم والتوقف عن التخطيط للأحداث بعد الساعة الثامنة مساءً.

وجاء تعليق بايدن، الذي جعل بعض الحاضرين محبطين، بينما كان يحاول طمأنة حلفائه في أعقاب سوء أدائه في المناظرة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وجادل أحد مساعدي حملة بايدن بأنه بالإضافة إلى الإعداد للمناظرة في الأسبوع التالي لرحلتيه إلى أوروبا، كان بايدن مشغولًا بساعات من العمل الرسمي بالإضافة إلى ساعات العمل في الحملة.