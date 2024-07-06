بايدن يرد على الانتقادات بشأن زلات لسانه

(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه "لا يزال يتمتع بحالة صحية جيدة"، وذلك ردا على سؤال حول الانتقادات بشأن زلات لسانه في الأشهر الأخيرة.

وقال بايدن، خلال مقابلة مسجلة مع شبكة ABC الأمريكية عندما سئل عن تزايد الانتقادات بشأن زلات لسانه خلال الفترة الأخيرة: "أنا ما زلت في حالة جيدة"، وعندما طرح عليه المحاور جورج ستيفانوبولوس سؤال "هل تشعر أنك أكثر ضعفا حاليا؟"، رد بايدن قائلا: "لا".

وعما إذا كان قد خضع لاختبارات معرفية واختبار من قبل طبيب أعصاب، ذكر بايدن:"لا لم يقل أحد أنني يجب أن أفعل ذلك، قالوا إنني جيد".

وأضاف: "لدي أطباء يسافرون إلى كل مكان، كل رئيس يفعل ذلك، كما تعلم، يسافر معي الأطباء في كل مكان أذهب إليه، ولدي تقييم مستمر لما أفعله، إنهم لا يترددون في إخباري إذا كانوا يعتقدون أن هناك خطأ".

يذكر أن كبير المراسلين الطبيين لشبكة CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، وهو جراح أعصاب، حث الرئيس الأمريكي، في تحليل نُشر الجمعة، على الخضوع لاختبارات معرفية وعصبية شاملة ومشاركة نتائجها.

وأضاف غوبتا أنه "كان من المثير للقلق مشاهدة أداء بايدن في المناظرة"، وقال إن الاختبارات "يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان هناك تفسيرا للأعراض التي نشاهدها أو إذا كان هناك شيء أكثر إثارة للقلق".

يذكر أن هذه أول مقابلة تلفزيونية للرئيس الأمريكي منذ المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاءت المقابلة في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبله السياسي حيث يعرب العديد من الديمقراطيين - النواب والمانحين والناخبين- عن مخاوفهم بشأن جدوى ترشيحه بسبب الأداء الذي قدمه خلال المناظرة.