رئيس وزراء فرنسا: سأقدم استقالتي لماكرون.. وبلادنا تمر بمرحلة سياسية غير مسبوقة

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رئيس وزراء فرنسا: سأقدم استقالتي لماكرون.. وبلادنا تمر بمرحلة سياسية غير مسبوقة
Credit: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال عن عزمه تقديم استقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الاثنين، وذلك في خطاب ألقاه خارج مكتب رئيس الوزراء مساء الأحد، بعد النتائج المتوقعة للانتخابات والتي جعلت حزبه ثاني أكبر حزب في البرلمان.

وقال أتال: "وبذلك أكون مخلصاً للتقاليد الجمهورية ووفقاً لمبادئي، سأقدم استقالتي إلى الرئيس صباح الغد الاثنين، أعلم أنه في ضوء نتائج الليلة، يشعر الكثير من الفرنسيين بأنهم غير متأكدين تماماً من المستقبل لأنه لا توجد أغلبية مطلقة. وبلدنا في وضع سياسي لم يسبق له مثيل". 

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أشار إلى أن نتائج الليلة أعلى بثلاث مرات مما كان متوقعاً في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وأضاف أتال:" أن أكون رئيساً للوزراء هو شرف حياتي".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: " لم أختر هذا القرار بحل البرلمان أو إجراء الانتخابات المبكرة، ولكنني أرفض أن أتقبل هذا الوضع"، وتابع: " الليلة، لا يمكن للأغلبية المطلقة أن يقودها التطرف، إننا مدينون للروح الفرنسية المتمسكة بشدة بالجمهورية وقيمها".

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