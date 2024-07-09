(CNN) – في مساء يوم الأحد، كان الفرح: نجح الناخبون الفرنسيون مرة أخرى في إبقاء اليمين المتطرف خارج السلطة. صباح يوم الاثنين، حالة من عدم اليقين: برلمان معلق، وتحالفات هشة، وتهديد بسنوات مضطربة مقبلة.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فرنسا من أجل “توضيح” الوضع السياسي. ولكن بعد نتائج الجولة الثانية الصادمة، أصبحت الأمور أكثر تعكراً مما كانت عليه منذ عقود.

في حين أدى ارتفاع الدعم لائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري إلى إحباط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، أصبحت السياسة الفرنسية الآن أكثر اضطرابا مما كانت عليه قبل التصويت.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لنتائج الإنتخابات الفرنسية، ومقارنتها بنتائج عام 2022



