"الناتو": انتصار روسيا في حرب أوكرانيا "سيشجع الزعماء المستبدين"

(CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن انتصار روسيا في الحرب في أوكرانيا "سيشجع الزعماء المستبدين الآخرين" في إيران وكوريا الشمالية والصين.

وأضاف ستولتنبرغ خلال تصريحاته في اليوم الأول لقمة "الناتو" في واشنطن: "هم جميعا يدعمون حرب روسيا، وجميعهم يريدون فشل الناتو، لذا فإن نتيجة هذه الحرب ستشكل الأمن العالمي لعقود قادمة"، وتابع: "حان وقت الدفاع عن الحرية والديمقراطية، المكان هو أوكرانيا".

وقال إنه حث أعضاء الحلف على مواصلة دعمهم لأوكرانيا، وأضاف: "لقد تم إنشاء تحالفنا من قبل أشخاص عاشوا حربين عالميتين مدمرتين، وكانوا يعرفون جيدا الرعب والمعاناة والتكلفة البشرية الرهيبة للحرب".

وذكر أن "حرب روسيا ضد أوكرانيا هي أكبر أزمة أمنية منذ أجيال، ولقد أظهرت أوكرانيا شجاعة ملحوظة وقدم حلفاء الناتو دعما غير مسبوق".

وقال: "الحقيقة هي أنه لا توجد خيارات مجانية مع روسيا العدوانية كجارة، ولا توجد خيارات خالية من المخاطر في الحرب"، وأضاف: "تذكر أن التكلفة الأكبر والخطر الأكبر سيكون إذا فازت روسيا في أوكرانيا، لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".