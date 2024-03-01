تكبد الجانبان خسائر فادحة.. CNN تلقي نظرة على عامين من الحرب في أوكرانيا

(CNN)-- أعلن الكرملين، الجمعة، أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن التي قال فيها إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيشارك في حرب ضد روسيا إذا سقطت أوكرانيا، "غير مسؤولة على الإطلاق"، وتؤكد من جديد "عدالة" هجوم موسكو في أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف في اتصال يومي مع الصحفيين، الجمعة: "هذا بيان آخر غير مسؤول للغاية سمعناه مؤخرًا". لقد سمعنا تصريحات غير مسؤولة للغاية من عدة عواصم أوروبية، والآن من خارجها".

وأضاف بيسكوف أن "هذه التصريحات تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر، رغم أنه يبدو أنه لا يوجد مكان لتصعيده أكثر".

وكان بيسكوف يرد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، حيث قال: "إذا سقطت أوكرانيا، أعتقد حقا أن الناتو سيكون في معركة مع روسيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين إن تصريحات أوستن توضح "رؤية الناتو للعالم".

وأضاف ديمتري بيسكوف أن "الناتو يعتبر أوكرانيا أراضيه"،" وأوضح: "هذا يؤكد مرة أخرى صحة ما يفعله الاتحاد الروسي وصحة ومبررات العملية العسكرية الخاصة".