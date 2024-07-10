روسيا تصدر مذكرة اعتقال بحق يوليا نافالنيا غيابيا

بعد أكثر من أسبوع على وفاته.. تسليم جثة أليكسي نافالني إلى والدته مع أمر بـ"إقامة جنازة خاصة"

(CNN)-- أمرت محكمة في موسكو باعتقال يوليا نافالنايا، زوجة السياسي الروسي المعارض الراحل أليكسي نافالني غيابيا، حسبما أعلن المتحدث باسمها، الثلاثاء.

وقالت كيرا يارميش المتحدثة باسم المحكمة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن محكمة "باسماني الجزئية" في موسكو اتهمت نافالنايا بـ"المشاركة في منظمة متطرفة"، وقد تم إضافتها أيضًا إلى قائمة المطلوبين الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي".

بالإضافة إلى ذلك، وافقت المحكمة على طلب لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي باحتجاز نافالنايا. وسيتم احتساب فترة الاحتجاز من لحظة تسليمها المحتمل إلى الأراضي الروسية أو من لحظة احتجازها على الأراضي الروسية، بحسب بيان صحفي.

ويذكر أن نافالنايا لا تعيش في روسيا.

وكان أليكسي نافالني قد توفي في 16 فبراير في مستعمرة جزائية (سجن) في سيبيريا حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 19 عامًا بعد إدانته بتكوين مجتمع متطرف وتمويل نشطاء متطرفين وجرائم أخرى مختلفة في أغسطس.